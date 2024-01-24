Черный дым окутал Алматы: в управлении экологии объяснили причину

Причиной ухудшения состояния атмосферного воздуха и накапливания черного дыма в северной части города 24 января послужил пожар на Первомайской промышленной зоне Илийского района, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Управление экологии и окружающей среды города Алматы.

Задымленность в Алматы вследствие пожара в Алматинской области - временное явление, отметили в управлении.

"С 7:00 до 9:20 черный обвес дыма накопился и растянулся на многие километры из-за слабого ветреного потока, дым переносился медленно и около 3 часов рассеивался в черте города. Стоит отметить, что с 12:00 черный дым по розе ветров сместился в Илийский район Алматинской области. Данное явление временное и не является смогом", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, утром 24 января в Алматинской области в Первомайской промышленной зоне Илийского района произошёл крупный пожар на складе полиэтиленовых изделий.