Крупный пожар в Алматинской области: загорелся склад полиэтиленовых изделий

24 января в Алматинской области в Первомайской промышленной зоне Илийского района произошёл крупный пожар, передаёт корреспондент BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматинской области.

В 06:59 часов в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло загорание склада полиэтиленовых изделий внутри складского помещения из металлоконструкций на предварительной площади 3600 квадратных метров.

На место незамедлительно были направлены огнеборцы. Расстояние от ближайшего пожарного подразделения ПЧ-9 посёлка Боралдай составляет 15 километров, от областного центра - 87 километров.

"На момент прибытия первых пожарных подразделений в 07:20 часов объект был полностью охвачен огнём. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Пожар был локализован в 09:12 часов. Распространение огня на близстоящее складское помещение не допущено. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 1500 метров. Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В ликвидации стихии были задействованы 37 сотрудников и 14 единиц техники ДЧС Алматинской области и 22 сотрудников и 4 единиц техники ДЧС Алматы.