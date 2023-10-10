Через какую скрытую кнопку в смартфоне можно отключить слежку

Отключить возможность прослушивания и слежки в телефоне можно через скрытые кнопки настройки, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Прайм".

Проверить, везде ли доступ к информации предоставлен только приложениям, которым он необходим, в iPhone можно по каждому параметру отдельно. Для этого в настройках следует выбрать пункт меню "Конфиденциальность и безопасность" и посмотреть, у каких приложений есть доступ к микрофону, камере, фото, контактам, рассказал руководитель команды разработки супераппа Gem Space Ваге Закарян.

А можно и полностью запретить запросы на отслеживание действий на сайтах и в других приложениях. Для этого в настройках в разделе "Конфиденциальность и безопасность" нужно выбрать пункт меню "Отслеживание" и сделать неактивным "Трекинг-запросы приложениями".

На телефонах с Android в настройках нужно выбрать пункт меню "Сведения о телефоне", затем "Сведения о ПО" и семь раз нажать на пункт "Номер сборки". Затем перейти в пункт "Параметры разработчика", далее — "Плитки быстрых параметров для разработчиков", где нужно активировать пункт "Sensors off". После этого в панели быстрого доступа появится новая пиктограмма, с помощью которой можно будет быстро отключать доступ к микрофону и камере в любом используемом приложении.