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"Через 10 лет мы получим огромный пласт больных" - врач об электронных сигаретах
Казахстанские врачи бьют тревогу. На протяжении нескольких лет в стране не спадает популярность электронных сигарет или так называемых вейпов. При этом и традиционных курильщиков по-прежнему много. Так, по данным министерства здравоохранения, в результате выборочного опроса среди казахстанцев выяснилось, что каждый пятый, а это чуть больше 20%, курит табакосодержащую продукцию. При этом мужчин большинство. Основная часть опрошенных курят каждый день, почти 15% становятся пассивными курильщиками, передаёт BaigeNews.kz.
При этом вейпы чаще всего употребляют подростки. Каждый десятый в возрасте 11, 13 и 15 лет пробовал вейпы. Около 6% анонимно опрошенных школьников употребляли их хотя бы раз за последний месяц. Врачи обеспокоены, такой статистикой, и настоятельно просят правительство запретить продажу и употребление электронных сигарет в Казахстане.
"Мы 4 раза подавали проект в министерство национальной экономики, если анализ регуляторного воздействия пройдет, значит, будем подавать в мажилис о принятии закона, запрещающего продажу и употребление вейпов. Почему мы хотим полностью запретить вейпы? У нас по профилактике табакокурения проводится эпидемиологический надзор, это мониторинг потребления табакокурения по методике всемирной организации здравоохранения. Он проводится по двум направлениям: по взрослым от 15 лет и старше, и детям до 15 лет. Когда в последний раз проводили это исследование, то его результаты показали, что если среди взрослого населения от 15 лет и старше идет снижение потребления табака незначительное, но отмечается. Однако потребление электронных сигарет остается на том же уровне. Так, среди детей и школьников фиксируется рост, как традиционных сигарет, так и электронных, то есть вейпов. Причем рост идет и среди мальчиков и среди девочек", - говорит Жанар Калмакова, кандидат медицинских наук, исполняющая обязанности председателя правления "Национальный центр общественного здравоохранения" министерства здравоохранения Республики Казахстан.
По словам Калмаковой у электронных сигарет есть свои лоббисты, которые считают, что полный запрет приведет к контрабанде.
"Но у нас сейчас почти все вейпы контрабандные. Нет никакого отличия, это лицензированный вейп или контрабандный. Они одинаково наносят урон здоровью детей. Даже если однопроцентный вред будет нанесен детскому здоровью, то это уже повод задуматься. Как итог мы понесем в 10 раз больше расходов на лечение в будущем", - говорит Жанар Калмакова.
По результатам исследований всемирной организации здравоохранения, дети, подростки и взрослые, которые курят электронные сигареты и вейпы в 2-3 раза чаще переходят на традиционные сигареты и становятся потребителями, как сигарет, так и вейпов. При этом те, кто курит традиционные сигареты, думают, что уменьшают вред здоровью и переходят на вейпы, но при этом получается, что не могут бросить сигареты. А между тем врачи отмечают, что отрицательные последствия курения вейпов уже проявляются.
"Недавно был случай в Алматы, когда у подростка начали отказывать легкие. У него была проблема в альвеолах. Вы наверное знаете, что в США есть заболеваемость "эвали" (неинфекционное респираторное заболевание, которое связано с использованием электронных сигарет и наиболее сходно с экзогенной липоидной пневмонией или химическим пневмонитом — прим.авт). У них действует международная квалификация болезни, у нас тоже регистрируется эти случаи, но как другой диагноз. Ведь это сейчас для нас ново. Но это есть. Комитетом санитарно-эпидемиологического контроля страны проводилось исследование по выявлению никотина в электронных сигаретах. Выяснилось, что в вейпах никотина на 67% больше, чем в традиционных сигаретах. Также в электронных сигаретах содержатся химические соединения, ароматизаторы, формальдегид, глицерин. Дыхательная система человека не предназначена для того, чтобы в нее попадали масла, а глицерин тяжелый, поэтому он оседает в нижних дыхательных путях, альвеолах. Бронхиальное дерево имеет альвеолы, и глицерин никуда не уходит, а оседает в них. Я считаю, что спустя время у нас будет выхлоп, в виде больных, которые постепенно будут заболевать. И лет через 5-10 мы получим огромный пласт больных", - говорит кандидат медицинских наук Жанар Калмакова.
По словам исполняющей обязанности председателя правления "Национального центра общественного здравоохранения", в Китае - главном производителе электронных систем нагревания, употреблять и продавать их запрещено.
"В Китае их продажа запрещена, а у нас за последние год-два оборот вейпов повысился в 300 раз. Там их производят, но продают не для себя. При этом вейпы в основном направлены на детей, это же маркетинговый ход. Редко кто из взрослых любит такие ароматические вещи. Вейпы в основном разноцветные и имеют разные вкусы. У нас был случай, когда выяснилось, что ребенок уже во втором классе курил вейпы. Такие электронные сигареты обычно без запаха, невозможно проконтролировать, что дети их курят. Если раньше они курили сигареты, можно было выследить по запаху. А некоторые родители даже не подозревают, и не знают что такое вейпы, они думают, что это флешка или игрушка какая-то. А ребенок в это время может курить даже у себя в комнате", - говорит Жанар Калмакова.
По словам Анатолия Ичетовкина, ведущего специалиста по химическим зависимостям, реабилитационного центра в Шымкенте, зависимость от вейпов и сигарет почти одинаковая.
"В табаке находится никотин, это психоактивное вещество, оно содержится и в вейпах. От него привыкание происходит не сразу, как, например, от сильных наркотиков, но со временем вырабатывается как физическая, так и психологическая зависимость. После одной затяжки, через 7 секунд никотин попадает во все органы человека и в головной мозг, что вызывает спазмы сосудов, отсюда нарушение питания тканей и организма кислородом. Курение способствует образованию хронического бронхита, коронарной болезни сердца и даже рака легких. У курильщиков может развиться язва желудка. Из внешних проявлений, появляются раздражительность горла, желтеют зубы, появляется неприятный запах изо рта, меняется цвет кожи, краснеют глаза. Давно доказано, что табакокурение является причиной смертности от рака легких в 90% случаях, в случаях бронхита и эмфизем в 75% случаях, от болезней сердца в 25% случаях. От курения сокращается жизнь на 10-20 а то и 30 лет ", - говорит специалист.
По словам врача, тяжело бросить курить из-за так называемого симптома отказа. Организм без никотина будет выдавать ряд симптомов, которые исчезнут, стоит человеку покурить.
"Заядлый курильщик, который не покурит один день, будет испытывать симптом отказа. Его тело будет саботировать его отказ, будет проявляться дискомфорт, небольшое повышение температуры тела, ломота в теле, подключается психика, все мыслительные процессы фокусируются на том, чтобы покурить. Тело и психика знают, что после того как они получат необходимую дозу вещества, они расслабятся и напряжение спадет, вот это и называется зависимость", - говорит специалист.
По словам врача, чтобы бросить сигареты или вейпы нужна сила воли и желание сделать это. Для начала следует изучить все последствия курения, увидеть к чему может привести никотинозависимость.
"Затем можно начать действовать. Ограничьте себя в доступе к сигаретам и не находитесь там, где есть провокации, это места где курят и курящее окружение. Это обезопасит вас. Разнообразьте свою жизнь, займитесь спортом, он мотивирует на здоровый образ жизни, планируйте свой день до мелочей, будьте заняты, тренируйтесь, обучайтесь, работайте", - говорит Анатолий Ичетовкин.
По словам врача нужно ограничить себя и от вейпов, так как они наносят еще больший урон здоровью.
"Практически доказано, что система вейп наносит колоссальный урон здоровью и психике человека, в больницу попадают подростки с редкими для нашей страны заболеваниями и симптомами. В парах, вдыхаемых от вейпов, и к ним относится айкос, содержится более 30 разных токсичных канцерогенов, ароматические добавки, при вдыхании паров в организм попадают ионы тяжелых металлов, это олово, никель и другие. Вейпы очень сильно разрушают эндокринную и половую систему, эфиры, которые содержатся в вейпах для охлаждения, чтобы устройство не нагревалось, нарушают выработку гормонов щитовидной железы, которые регулируют работу сердца и головного мозга. У курящих вейпы снижается уровень тестостерона, уменьшается количество сперматозоидов у мужчин, может быть бесплодие. Проявляются болезни - нижняя долевая пневмония, бронхиальная астма, рак легких, развитие гепатоза печени, аллергические реакции", - говорит специалист.
Именно поэтому электронные сигареты никак нельзя назвать менее вредной заменой традиционным сигаретам. В руках несовершеннолетних, которые не понимают всех последствий для здоровья, превращаются в настоящую бомбу замедленного действия. Врачи говорят, не знают когда она "взорвется" и ляжет нагрузкой на систему здравоохранения, а главное, подкосит целое поколение, которое начинают курить и "парить" с раннего возраста.
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