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Чемпионат мира по шахматам стартовал в Алматы
В Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялось открытие чемпионата мира по шахматам по блицу и рапиду, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акимата города.
В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, аким Алматы Ерболат Досаев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, послы стран-участниц чемпионата мира, государственные и общественные деятели.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев по случаю открытия чемпионата направил поздравление его участникам.
В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах примут участие 176 игроков, фаворитом которых является действующий на протяжении последних 10 лет чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия).
В женском турнире будут соревноваться более ста спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.
Чемпионат начнётся с игр в рапиде (пройдут 26-28 декабря), игры-блиц пройдут с 29 по 30 декабря. В тот же день состоится церемония награждения и закрытия игр.
2022 год объявлен ФИДЕ Годом женщин в шахматах. В рамках этого события 27 декабря состоится мастер-класс с управляющим директором ФИДЕ, женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озолой, которая также даст сеанс одновременной игры для талантливых казахстанских девушек.
В дни соревнований пройдут семинары ФИДЕ для судейского корпуса, сеансы одновременной игры и блицы для детей и всех желающих-любителей, отдельный турнир для программистов из IT-сектора.
Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат при поддержке акимата Алматы и министерства культуры и спорта РК.
Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести в сервисах по покупке билетов, для детей вход бесплатный. Помимо этого турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе на сайтах chess24.com и chess.com.
Расписание чемпионата и подробную программу можно узнать на сайте чемпионата worldrapidandblitz2022.fide.com.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
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