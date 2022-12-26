Чемпионат мира по шахматам стартовал в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы во Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака состоялось открытие чемпионата мира по шахматам по блицу и рапиду, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу акимата города.

В торжественной церемонии открытия приняли участие президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, аким Алматы Ерболат Досаев, министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, послы стран-участниц чемпионата мира, государственные и общественные деятели.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев по случаю открытия чемпионата направил поздравление его участникам.

В борьбе за первенство в этом году сразятся 290 шахматистов из 50 стран мира. В открытых турнирах примут участие 176 игроков, фаворитом которых является действующий на протяжении последних 10 лет чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия).

В женском турнире будут соревноваться более ста спортсменок. Казахстан представляют известные на весь мир шахматистки Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.

Чемпионат начнётся с игр в рапиде (пройдут 26-28 декабря), игры-блиц пройдут с 29 по 30 декабря. В тот же день состоится церемония награждения и закрытия игр.

2022 год объявлен ФИДЕ Годом женщин в шахматах. В рамках этого события 27 декабря состоится мастер-класс с управляющим директором ФИДЕ, женским гроссмейстером Даной Рейзниеце-Озолой, которая также даст сеанс одновременной игры для талантливых казахстанских девушек.

В дни соревнований пройдут семинары ФИДЕ для судейского корпуса, сеансы одновременной игры и блицы для детей и всех желающих-любителей, отдельный турнир для программистов из IT-сектора.

Организаторами турнира являются ФИДЕ и Казахстанская федерация шахмат при поддержке акимата Алматы и министерства культуры и спорта РК.

Билеты для посещения масштабного шахматного праздника можно приобрести в сервисах по покупке билетов, для детей вход бесплатный. Помимо этого турнир будет освещаться на глобальных онлайн-площадках, в том числе на сайтах chess24.com и chess.com.

Расписание чемпионата и подробную программу можно узнать на сайте чемпионата worldrapidandblitz2022.fide.com.

Фото: пресс-служба акимата Алматы