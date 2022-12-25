Президент Казахстана поздравил участников чемпионата мира по шахматам

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Касым-Жомарт Токаев направил поздравление участникам чемпионата мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу по случаю открытия мирового первенства в Алматы, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу главы государства.

Для участия в этом знаковом событии в мире шахмат в Казахстан съехались лучшие спортсмены из более чем 50 государств.

"Выражаю признательность руководству Международной шахматной федерации за содействие в проведении данного турнира в Казахстане. Такие престижные соревнования, безусловно, придают мощный импульс популяризации шахмат в нашей стране. Сегодня казахстанские шахматисты добиваются высоких результатов как на детских, так и на взрослых чемпионатах мира и Азии. Их успехи вдохновляют подрастающее поколение заниматься интеллектуальными видами спорта, ставить и достигать большие цели", — отметил президент.

Глава государства также подчеркнул, что в республике продолжат развивать шахматы.

"Мы готовы к плодотворному сотрудничеству с Международной шахматной федерацией. Это в полной мере соответствует нашей стратегической задаче по укреплению человеческого потенциала и формированию интеллектуальной нации. Желаю всем участникам турнира ярких впечатлений и красивых побед!" — говорится в поздравлении.

Напомним, чемпионат мира по шахматам среди мужчин и женщин по рапиду и блицу пройдёт с 25 по 30 декабря в алматинском Дворце спорта и культуры имени Балуана Шолака. Призовой фонд составит миллион долларов США. Специально для зрителей на площадке чемпионата будут работать комментаторы на казахском, русском и английском языках.

Фаворитами открытого Чемпионата заявлены действующий чемпион мира Магнус Карлсен (Норвегия, рейтингом 2859 в декабрьском списке), Хикара Накамура (США, 2768), Фабиана Каруана (США, 2766), Ян Непомнящий (FIDE, 2793), Аниш Гири (Нидерланды, 2764), Александр Грищук (ФИДЕ, 2745), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан, 2740), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша, 2729), Юй Янъи́ (Китай, 2728), действующий чемпион Максим Вашье-Лаграв (Франция, 2737 - Блиц), также многие другие титулованные шахматисты.

Среди женщин выступают сильнейшие игроки: Александра Горячкина (ФИДЕ, 2584), Катерина Лагно (ФИДЕ, 2563), Хампи Конеру (Индия, 2572), Тан Жонгуй (Китай, 2518), Нана Дзагнидзе (Грузия, 2517), Харика Дронавали (Индия, 2507), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2496), Сарасадат Хамедальшарьех (Иран, 2490), Антоанета Стефанова (Болгария, 2442), действующие чемпионы Алексадра Костенюк (ФИДЕ, 2520 - рапид) и Бибисара Асаубаева (Казахстан, 2440), а также другие звезды.