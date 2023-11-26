Чемпион мира в весе Головкина и Алимханулы разгромил Бенавидеса

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло сразился с соотечественником экс-претендентом Хосе Бенавидесом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Их бой стал со-главным событием вечера бокса на Michelob Ultra Arena в Лас-Вегасе (США) и проходил в договорном весе (до 73,9 кг), однако, несмотря на это, Чарло все равно провалил взвешивание. Поединок был рассчитан на десять раундов, добрался до финального гонга. Победу единогласным решением судей с крупным счетом отпраздновал Чарло. Таким образом, Чарло одержал 33-ю победу на профессиональном ринге, а Бенавидес потерпел третье поражение в карьере. Видео с боя представлено ниже.

Стоит отметить, что чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, а первым номером рейтинга WBC — Мейирим Нурсултанов. Кроме того, в прошлом титулами дивизиона владел Геннадий Головкин.

Напомним, главным событием вечера бокса станет бой за временный пояс чемпиона WBC во втором среднем весе между американцами Дэвидом Бенавидесом и Деметриусом Андраде.