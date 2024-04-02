  • 2 Апреля, 23:26
  • BAIGENEWS

Чемпион мира по самбо в качестве волонтёра помогает предотвратить паводки в ЗКО

Сегодня, 21:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Уральска Сегодня, 21:57
Сегодня, 21:57
139
Фото: акимат Уральска

Спортсмены и волонтёры помогают спасателям предотвратить паводок в дачных массивах близ Уральска, передаёт BaigeNews.kz.

Среди них чемпион мира по самбо Нурбол Сериков.

Спортсмен показал, как он с товарищами наполняет мешки инертными материалами, укладывает из них барьеры для воды.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Орал қаласының әкімдігі (@uralskakimat)

Ранее сообщалось о том, что жителей дач начали эвакуировать. Для этого задействовали пять автобусов.

Самое читаемое

Наверх