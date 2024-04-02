Чемпион мира по самбо в качестве волонтёра помогает предотвратить паводки в ЗКО

Спортсмены и волонтёры помогают спасателям предотвратить паводок в дачных массивах близ Уральска, передаёт BaigeNews.kz.

Среди них чемпион мира по самбо Нурбол Сериков.

Спортсмен показал, как он с товарищами наполняет мешки инертными материалами, укладывает из них барьеры для воды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Орал қаласының әкімдігі (@uralskakimat)

Ранее сообщалось о том, что жителей дач начали эвакуировать. Для этого задействовали пять автобусов.