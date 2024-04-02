Чемпион мира по самбо в качестве волонтёра помогает предотвратить паводки в ЗКО
Сегодня, 21:57
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Сегодня, 21:57Сегодня, 21:57
139Фото: акимат Уральска
Спортсмены и волонтёры помогают спасателям предотвратить паводок в дачных массивах близ Уральска, передаёт BaigeNews.kz.
Среди них чемпион мира по самбо Нурбол Сериков.
Спортсмен показал, как он с товарищами наполняет мешки инертными материалами, укладывает из них барьеры для воды.
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Ранее сообщалось о том, что жителей дач начали эвакуировать. Для этого задействовали пять автобусов.
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