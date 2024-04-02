  • 2 Апреля, 21:55
  • BAIGENEWS

Жителей дач эвакуируют в Уральске

Сегодня, 21:43
АВТОР
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instagram.com/uralskakimat Сегодня, 21:43
Сегодня, 21:43
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Фото: instagram.com/uralskakimat

Уровень воды поднялся в реках Чаган и Деркул, и она подступила к дачам в районе Самал. Началась эвакуация жителей, передаёт BaigeNews.kz.

"Ведётся эвакуация жителей с/т "Мичуринское", "Объединенное", "Ветеран", "Звёздочка" и других дачных массивов. Около 1 000 человек проживают в указанном районе. Для эвакуации задействовано пять автобусов. Жителей просят временно перебраться в безопасное место", - сообщили в акимате города.

Висячий мост в районе Самал решено демонтировать, чтобы лёд в реке мог беспрепятственно пройти.

 
 
 
 
 
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Публикация от Орал қаласының әкімдігі (@uralskakimat)

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