Чемпион Азиады Ерлик Сертай, рассказал как фехтование изменило его жизнь

Казахстанские фехтовальщики на шпаге на Азиатских играх в Ханчжоу принесли в копилку сборной Казахстана серебрянную медаль. Один из участников команды - Ерлик Сертай – в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz поделился своими впечатлениями от участия в Азиаде, рассказал, как попал в фехтование и на какие соревнования готовится сейчас.

- Ерлик, какие у вас впечатления от участия в Азиатских играх?

- Это масштабные соревнования. Я был на открытии. Оно было шикарное. Очень большое шоу было организовано. Когда передавали огонь Азиады, у меня были неописуемые чувства. Это мои первые Азиатские игры. Я ничего не ожидал, чтобы не испортить всю магию. Но когда приехал в Ханчжоу, был в восторге.

- Какие ожидания у сборной Казахстана по фехтованию были перед выступлением?

- Мы поставили цель — взять золото. Это же спорт, каждый может выиграть, каждый может проиграть. Все волнуются. Мы были нацелены на победу с пониманием того, что нам нужно быть супер стабильными в эмоциональном плане. В нашем виде спорта в Азиатских играх выступают лично только двое, и четверо в команде.

- Как проходили соревнования на Азиаде? Что особенного запомнилось?

- Запомнилась и удивила организованность. Всё вовремя проходило. Если было написано в девять, значит, ровно в девять начиналось, ни минутой ранее, ни минутой позже. Очень много волонтёров было привлечено. Они были везде и стояли через метр друг от друга. Они махали руками, приветствовали нас, провожали, помогали. В целом Азиада – это праздник. Знакомишься с новыми людьми. Мы обменивались значками с другими участниками. На самих соревнованиях было очень много зрителей. Почти все – местные жители, китайцы. Они активно болели за нас. Кричали, поддерживали. Я даже на один миг почуствовал, что я выступаю у себя дома. Возможно, это связано с тем, что китайцы знают и любят Казахстан благодаря Димашу Кудайбергену. Возможно из-за Димаша за нас болел весь Китай.

- Благодаря чему вашей команде удалось достичь такого высокого результата?

- Благодаря сплочённости. Мы стали очень дружной командой. У всех членов команды похожие цели, более или менее похожее мышление. Мы очень уважительно друг к другу относимся. И, конечно же, не без помощи нашего тренера. Нас тренирует настоящий профессионал, специалист из Венгрии - Херенс. Он суперский тренер.

- Как наставлял вас тренер перед ответственными соревнованиями?

- Он с нами разговаривает на английском. Чаще всего советует быть спокойными. Потому что если ты начинаешь нервничать вся концентрация теряется. Концентрация для фехтования очень важна. Тренер понимает, что мы взрослые ребята, нам нужно минимум подсказок. Вся работа проделывается до соревнований, а на соревнованиях мы должны действовать и показывать результат. Конечно, он в первую очередь говорит слова поддержки и наставничества типа.

- Расскажите о своей команде.

- Нас в команде четверо. Это – я, Эльмир Алимжанов, Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов. Мы вчетвером выходим и бьёмся за титул, медаль, победу. По началу было сложновато. Нужно было подружиться, открыться, понять друг друга. Есть разница в возрасте. Например, Эльмиру Алимжанову 37 лет. У нас с ним разница в 12 лет. Со временем мы нашли подход друг к другу. Сейчас мы - команда. В любой момент любой из них позвонит скажет, есть проблема. Я оставлю все свои дела и поеду к ним. Я уверен, что они ответят мне тем же.

- Как вы пришли в этот вид спорта?

- Я учился в обычной школе. Был маленьким, толстеньким. Я подумал, мне нужно что-то менять. А родители мне запрещали помимо учёбы параллельно заниматься любительским спортом. Они говорили: это бред, учись. Чтобы поменять свое физическое состояние я, не сказав родителям, решил поменять школу. Мне было лет 13 на тот момент. Я узнал, что в Алматы есть Республиканская специализированная спортивная школа. И там есть секция плавания. Я пришёл в эту школу. Нашёл тренера. Сказал, что у меня первый разряд по плаванию, которого у меня не было. Она сказала, что в эту школу поступают уже подготовленные ребята и меня не возьмут. И в это время из большого зала выходит толпа ребят. Идут играть футбол. Рядом с ними тренер. Он видит меня и спрашивает: "Ты кто?". Я расстерялся, говорю: "Человек". Он смеётся и спрашивает: "Куда пришёл?". Я отвечаю: "Поступать на плавание". Он говорит: "Взяли?". Я говорю: "Нет". Он спрашивает: "На фехтование пойдёшь?". Я спрашиваю: "А что это?". Я даже не знал, что это. Он говорит: "Пойдём покажу". Отводит меня в зал. Там ребята красивые, в белом обмундировании, фехтуют друг с другом. Я на всё это смотрю и говорю, что остаюсь. Тренер говорит, что надо сдать три экзамена: общая и специальная физическая подготовка, школьная подготовка. Первый день была общая физическая подготовка. У меня всё провалено! По стадиону надо было пять кругов за пять минут пробежать. Я ни одного круга не сделал за пять минут. Подтягивание минимум 12 раз. Я сделал ноль. На следующий день надели форму. Нас было девять поступающих. Большая часть ребят до этого занимались любительским фехтованием. Я первый раз взял в руки шпагу и всех выиграл. Я не знаю, как это получилось. Просто была задача выиграть. Я думал, мне надо уколоть. Я примерно расчитал самый быстрый способ укола: поближе подойти и уколоть в руку первым. Третий день был экзмаен по школьным предметам. После гимназии мне было легко сдавать этот экзамен. В итоге я поступил в эту школу, отучился.

- Как родители отреагировали, когда вы бросили гимназию и поступили в спортшколу?

- Конечно, родители были против, но не наотрез. Я подходил к родителям аккуратно с этим вопросом, постепенно объяснял им. Надо сказать, что я не спрашивал у них разрешения. Я давил на них. Они вынуждены были согласиться. Конечно, у родителей были свои условия: мол, я должен через три года стать чемпионом Казахстана. Самым большим обещанием, для мамы в частности, было то, что меня покажут по телевидению. Мама сказала: "Ну хорошо, посмотрим, на что ты способен" и нехотя меня отпустила. Вообще мама всегда хотела чем-то помочь. От неё исходила гиперопека. Она старалась решить мои проблемы, сдать за меня мои экзамены, пройти мой путь как будто бы за меня. Это из-за того, что она сильно любит своих детей. И её любовь проявляется в этом. Отец всегда к любому моему выбору относился нейтрально: от него не было ни положительной, ни отрицательной реакции. Он больше такой позиции придерживался: "Сынок, ты - мужчина. Это твоя жизнь. Ты должен справляться сам. Если с тобой что-то происходит, решай проблемы сам и выбирай путь сам. Если попросишь у меня какой-то совет, я без проблем тебе помогу".

Также было непонимание со стороны других родственников. Я больше с традиционной семьи, где спортом считаются борьба, бокс, а всё остальное девчачье занятие. Например, мой дядя три года надо мной смеялся. Он говорил: "Ты чё балетом занимаешься? А чё нормального спорта не было там? Это специализированная школа для девочек?". Зато сейчас они видят мои результаты. Тот же дядя сейчас отдал дочку на фехтование.

- Как проходило обучение в спортивной школе?

- Первые два года было ужасно. Школа находилась в центре города, а я жил на окраине. Это час езды. Тренировка начиналась в восемь утра. Если я выезжал в семь, я опаздывал. Потому что пробки. Мне приходилось выезжать в 6.30 каждое утро. Я ездил на автобусе. Иногда папа довозил. Тогда я мог поспать в машине.

- Расскажите о своей первой победе.

- У нас на больших соревнованиях сначала участники распределяются по предварительным группам, где каждый встречается с каждым. Далее, участники, занявшие лучшие места в предварительных группах, переходят в следующий тур соревнований. На языке фехтования это называется отжребился. Я занимался полтора года и на взрослом кубке Казахстана получилось так, что я первым прошёл в следующий тур. Ну потом, конечно, я первый же бой проиграл. Но сам факт того, что я умудрился отжребиться первым, для меня был шоком. Я так радовался. И мне было безразницы, что я там проиграл первый бой. Я не расстроился даже. Я думаю, это моя первая большая победа. Я был ребёнком, а там были ребята, которые были недосягаемыми для меня на тот момент.

- Самая главная и значимая для вас победа?

- Главная победа впереди ещё. Она ждёт нас в Париже на Олимпиаде.

- Где тренируетесь сейчас, на какие соревнования готовитесь?

- Я тренируюсь в составе сборной Казахстана по фехтованию в фехтовальном зале при школе в Алматы. Тренировки у нас по пять-шесть часов в день. Это кросс, растяжка и силовые упражения. Скоро будет Кубок Мира в Швейцарии. Это зачётный Кубок для Олимпиады. Там нужно занять достойное место, чтобы пройти отбор на Олимпиаду.

- Помимо тренировок соблюдаете ли диеты и режим дня?

- Не специально, само собой как-то получается, что мы, спортсмены, избегаем жирное, фаст-фуд. Сам образ жизни этого требует. Конечно, в гостях я могу спокойно съесть бешбармак. Но чаще всего мы кушаем салаты, нежирную, неострую, а здоровую пищу. Что касается режима, то каждый день я просыпаюсь в семь утра и стараюсь ложиться до 11. Это в Алматы. На сборах, конечно, всё по-другому. В 10 вечера мы уже ложимся спать. В семь просыпаемся. В обед бывает тихий час.

- Кто болеет за вас дома? Важна ли для вас поддержка родных?

- Поддержка родных очень важна. Как без этого?! У моей мамы после соревнований три дня болела голова, было повышенное давление. Это из-за нервов. Я ей говорю, лучше не смотри мои соревнования. Папа тоже смотрит, но он сохраняет спокойствие. После награждения я прихожу в номер и звоню родителям. От них слышу слова поддержки, любви. Это очень важно для меня, во-первых, как для сына, а потом уже как для спортсмена.

- После победы на Азиаде как изменилась ваша жизнь? Вас стали узнавать на улице?

- Пока ещё сильных изменений не заметил. Да, бывают моменты, когда подходят ко мне, узнают, просят сфотографироваться, говорят, что болели за меня, поддерживали, благодарят. Мне очень приятно в такие моменты.

- Как вы считаете, с какого возраста детям нужно начинать заниматься фехтованием?

- Это зависит от ребёнка, какое развитие у него. Потому что фехтование – это умственный вид спорта. Чем ты взрослее, тем больше для тебя фехтование открывается. Если в семь лет ребёнок осознанный, то я думаю, его можно отдавать. Бывают дети, которые и в 10 лет, ещё не готовы к фехтованию. Надо подождать. Это для того, чтобы не "переесть". Он будет заниматься фехтованием, но он не будет понимать, для чего он это делает. Конечно, чем раньше начать заниматься, тем лучше. Но никогда не поздно. Приведу пример, есть итальянец, который пришёл в фехтование после 20. А к 30 стал двухкратным чемпионом Мира. Всё зависит от трудоспособности и трудолюбия спортсмена.

- Какими качествами нужно обладать, чтобы стать лучшим фехтовальщиком?

- Во всех видах спорта есть свои требования к спортсменам. Например, в волейболе и баскетболе важен рост, в футболе – скорость. И даже когда на улице увидишь спортсмена, по его внешности и телосложению можно угадать из какого он вида спорта. Волейболисты высокие, пловцы плечистые, борцы маленькие взрывные. А вот фехтовальщика не определишь. Люди при виде меня форме сборной Казахстана думают, что я футболист, волейболист, пловец. В фехтовании важны ловкость и умственные тактические данные, но не физические. Фехтование называют быстрыми шахматами. За доли секунды нужно принять решение. Со стороны когда смотришь, два парня в белых колготках взяли какие-то палочки и стоят машутся. Ну подойди и как ударь, думают зрители, которые не разбираются в фехтовании. На самом деле всё совсем по-другому. Ты должен подобрать время, момент, ты должен задать вопрос, посмотреть, как на это твой соперник ответит, исходя из этого ответа, ты должен найти решение. Наш тренер всё время говорит: "Вопрос, ответ и решение".

- Какое ваше любимое оружие в фехтовании?

- Я больше всего шпагой владею. И как шпажист увереннее себя чувствую. Шпага во время боя становится частью меня. Я её люблю. Мы сами собираем свои шпаги. Сами покупаем их.

- Сколько стоит ваша экипировка?

- Минимум 400-500 тысяч тенге. На два года примерно её хватает.

- На каком месте находится Казахстан в мировом рейтинге по фехтованию?

- Казахстан находится на пятом месте. В мировом списке по олимпийскому рейтингу мы стоим вторые.

- Что сегодня может помочь фехтованию стать более массовым видом спорта?

- Хороший вопрос. Вот такие интервью, как у вас, привлечение общественности. Вот у нас по всему городу висят баннеры 1Xbet, бухмекерских. Это ужасно. Ну повесь туда информацию о каком-нибудь виде спорта. Нужно хотя бы с этого начать. Например, в Узбекистане фехтование в мировом рейтинге на 20 месте, кажется. Но про фехтование там знают все. Потому что его культивируют. Например, у нас куда детей отдают? Борьба, бокс. А в Узбекистане фехтование сейчас популярно.

- В прошлом году вы стали популярны в TikTok. У вас даже был статус самого красивого казахстанца. Как вы справились с этой популярностью?

- На самом деле на тот момент я вёл TikTok только для того, чтобы просвещать молодёжь о своём виде спорта. Но это всё ушло не в ту степь. На меня девушки, дети начали смотреть как айдола (прим. авторы: в японской поп-культуре идол или айдол – молодая, преимущественно подросткового возраста, медиа-персона с привлекательным, часто по-детски чистым имиджем). Начали писать, искать, звонить. Я не знаю, откуда они взяли мой номер телефона. Помимо комментариев в соцсетях, было достаточно много звонков, сообщений. Мне стало чуть-чуть неудобно. Я осмыслил, пересмотрел контент. На данный момент прекратил вести ТикТок. Сейчас буду всё обновлять, буду вести чуть-чуть по-другому. В течение двух недель будут выходить видео. Буду больше рассказывать про фехтование. Я влюблён в свой вид спорта. Я стал таким как сейчас благодаря фехтованию.

- Чем занимаетесь помимо спорта?

- Я люблю стрелять. Это стендовая стрельба. Раз в две недели мы выезжаем, стреляем. Помимо этого я алматинец, как без походов в горы? Это уже наша культура. В свободное от тренировок время встречаюсь с друзьями, гуляем, играем в настольные игры.

- Спасибо за интервью!