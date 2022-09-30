Чем удивили Президента в Семее

Фото: БОРТ №1

Во время рабочей поездки в Абайскую область Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с общественностью, а также посетил ряд культурно-образовательных объектов региона, передаёт BaigeNews.kz.

В выступлении на встрече с местной общественностью Президент сообщил, что приехал с целью ознакомиться с социально-экономической ситуацией в регионе. Он отметил, что Семей занимает особое место в нашей истории.

"Решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным. Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчётами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана. В своё время Семей был важным узлом международной транзитной торговли. А сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем. Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал", - сказал Глава государства.





Президент считает, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет ещё одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции.

Касым-Жомарт Токаев открыл памятник Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову "Ұстаз бен шәкірт", созданный скульптором Нурболом Калиевым. Выполненная из бронзы композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет четыре метра. Памятник сооружен за счёт спонсорских средств.

После церемонии Глава государства побеседовал с потомками выдающихся деятелей казахской культуры и представителями интеллигенции. Среди них - сын великого писателя Мурат Ауэзов и ученый-абаевед Турсын Журтбай.

Кроме того, Президент посетил Педагогический колледж имени Ауэзова, где встретился с педагогами и студентами. Он осмотрел выставку, посвященную истории и достижениям учебного заведения.

В рамках рабочей поездки в область Глава государства также посетил Музей изобразительных искусств имени семьи Невзоровых в Семее.

Президенту рассказали об истории музея, в котором располагается одно из крупнейших в Казахстане собраний художественных ценностей. Его коллекция насчитывает более 5000 экспонатов, представляющих изобразительное искусство Казахстана, русское искусство конца XVIII – начала XX веков, западноевропейскую живопись и графику конца XVI – начала XX веков, а также искусство Центральной Азии, Грузии, Армении и Беларуси ХХ века.

Музей имени семьи Невзоровых ведёт своё начало от созданного в 1985 году научно-художественного отдела историко-краеведческого музея. Статус самостоятельного музея ему присвоен в 1988 году.

Фото: Telegram-канал Борт №1.