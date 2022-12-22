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  • "Чем крепче сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее ситуация в Центральной Азии" - Токаев
"Чем крепче сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее ситуация в Центральной Азии" - Токаев Сегодня, 15:54
287
Сегодня, 15:54
287

"Чем крепче сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее ситуация в Центральной Азии" - Токаев

Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном.

"Испокон веков казахи и узбеки являются братскими народами, которые объединяет нерушимая дружба и взаимоуважение. Нас связывает общность культур, традиций, языков и религии. У наших стран с общей историей и судьбой единые цели и перспективы развития. Поэтому я придаю особое значение сегодняшнему визиту. Уверен, что мы выведем наши отношения на качественно новый уровень. Чем крепче и успешнее будет сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

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#Казахстан #Узбекистан
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:54
287
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