"Чем крепче сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее ситуация в Центральной Азии" - Токаев

Президенты Казахстана и Узбекистана провели переговоры в узком составе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Телеграм-канал "БОРТ №1". Касым-Жомарт Токаев отметил, что наша страна заинтересована в дальнейшем укреплении сотрудничества с Узбекистаном.

"Испокон веков казахи и узбеки являются братскими народами, которые объединяет нерушимая дружба и взаимоуважение. Нас связывает общность культур, традиций, языков и религии. У наших стран с общей историей и судьбой единые цели и перспективы развития. Поэтому я придаю особое значение сегодняшнему визиту. Уверен, что мы выведем наши отношения на качественно новый уровень. Чем крепче и успешнее будет сотрудничество между нашими странами, тем стабильнее будет ситуация в Центральной Азии", – сказал Касым-Жомарт Токаев.