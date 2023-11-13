Чем дышат жители городов Казахстана, рассказали в Минэкологии

К наиболее загрязненным городам в Казахстаене относятся Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Астана, Атырау, Актобе, Темиртау, Жезказган, передает BaigeNews.kz.

По данным Минэкологии РК, основными источниками загрязнения атмосферы являются объекты теплоэнергетики, промышленные предприятия и автотранспорт.

В ходе анализа воздуха за 9 месяцев 2023 года было зафиксировано 559 случаев высокого загрязнения. Из них в Караганде – 272, Атырау – 238, Алматы – 23, в Астане – 14, в Бурабае – 12 случаев.

Так, основыне загрязняющие вещества в Караганде - оксид углерода, сероводород; в Алматы – пыль, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота. В Астане воздух загрязнен также взвешенными частицами пыли, оксида углерода, диоксида азота оксид азота, сероводород, озон. По остальным городам элементы загрязнения воздухе те же самые. Но вот в Жезказгане ко всему прочему присутствует фенол.

Также отмечено, что новым экологическим кодексом в стране ужесточена ответственность промышленных предприятий за загрязнение окружающей среды. На производствах внедряются технологии для снижения выбросов в атмосферу.

"Министерством в рамках концепции "Слышащее государство" совместно с общественностью и экоактивистами регионов разработаны 16 Дорожных карт по решению экологических проблем в регионах. Реализация Дорожных карт к 2025 году позволит снизить загрязнение атмосферы в 8-и городах с высокого уровня на средний, что поспособствует улучшению состояния атмосферного воздуха", - сообщил на официальный запрос редакции, вице-министр экологии и природных ресурсов РК Мансур Ошурбаев.

В министерстве добавили, что переход на так называемые наилучшие доступные техники в промышленности в стране планируется с 2025 года. Все это позволит снизить до 50 % всех выбросов по стране в течение 10 лет. На сегодняшний день в Минэкологии разработали 16 справочников НДТ. С 2025 года для объектов 1 категории, входящих в ТОП-50 наличие комплексного экологического разрешения обязательно.

В случае отсутствия комплексных экологических разрешений, коэффициенты ставки платы с 2025 года будут увеличены в 2, 4 и 6 раз. Вместе с тем, штрафные санкции за сверхнормативные выбросы и сбросы в окружающую среду увеличены в 10 раз, добавили в министерстве.