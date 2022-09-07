Чем будет заниматься Конституционный Суд, рассказал министр юстиции

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Министр юстиции Казахстана Канат Мусин на первом чтении проекта конституционного закона рассказал, чем будет заниматься Конституционный Суд, передаёт BaigeNews.kz.

По словам министра, в законопроекте подробно регламентируются вопросы, связанные с порядком назначения судей Конституционного Суда и прекращения их полномочий. Закрепляются их независимость и неприкосновенность.

Учитывая высокий статус судей, вводятся нормы по их материальному и социальному обеспечению. В частности, предлагается ввести институт отставки судей Конституционного Суда по аналогии с Конституционным законом о судебной системе.

Также будет определена компетенция Конституционного Суда и организационные формы её осуществления.

"К компетенции Конституционного Суда отнесено рассмотрение вопросов правильности проведения выборов, рассмотрение принятых парламентом законов и международных договоров на их соответствие Конституции, а также дача официального толкования норм Конституции. То есть, все действующие функции Конституционного Совета переданы Конституционному Суду", — рассказал Канат Мусин.

Как отметил министр, теперь по обращениям граждан Суд будет рассматривать на соответствие Конституции нормативные правовые акты, непосредственно затрагивающие их права и свободы. Право обращения в Конституционный Суд также получит генеральный прокурор и уполномоченный по правам человека.

Критерии допустимости таких обращений будут установлены 46 статьёй проекта Конституционного закона. Так, предлагается установить, что обращение допустимо, если оспариваемый закон или иной нормативный правовой акт применён судом либо непосредственно затрагивает права и свободы в конкретном деле с участием лица и по делу вынесен судебный акт, вступивший в законную силу.

"Установление данной нормы необходимо прежде всего для реализации нормы Конституции о том, что Конституционный Суд по обращениям граждан проверяет нормативные правовые акты, исключительно затрагивающие их права и свободы. Необходимо отметить, что условие об исчерпании средств судебной защиты до обращения в Конституционный Суд применяется во многих европейских странах", — сообщил министр юстиции.

При этом законопроектом предлагается установить два исключения из общего правила.

"Первое, установить, что Конституционный Суд вправе принять обращение гражданина к своему производству без апелляционного обжалования судебного акта, если официальное разъяснение оспариваемого нормативного правового акта, данное в нормативных постановлениях Верховного Суда, свидетельствует о том, что иное применение нормативного правового акта не предполагается и эти средства не могут предотвратить нарушение прав гражданина. По второму исключению, обращение будет допустимым, если предварительное обращение лица в суд не приведёт к иному применению закона, непосредственно затрагивающего права и свободы, закреплённые Конституцией, ввиду императивности соответствующих положений закона. Полагаю, что такой подход позволит полноценно осуществлять производство по обращениям граждан", — резюмировал Мусин.

Проект Конституционного закона состоит из трёх разделов, 10 глав и 68 статей. Содержательно проект разделён на две части: первая часть — статус Конституционного Суда, его судей, их гарантии и обеспечение, вторая часть — порядок конституционного производства.