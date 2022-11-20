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Пресс-центр по освещению выборов Президента РК по г. Алматы Сегодня, 12:21
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Сегодня, 12:21
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Фото: Пресс-центр по освещению выборов Президента РК по г. Алматы

Чем американские выборы отличаются от казахстанских рассказал наблюдатель из США

Старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вайц, участвуя в пресс-конференции, отметил, что алматинцы, несмотря на погодные условия, старались посетить участки голосования утром, передаёт BaigeNews.kz со сслыкой на пресс-центр по освещению выборов Президента РК по г. Алматы.

До конца дня международный наблюдатель планирует посетить 20 участков, которые расположены в разных участках мегаполиса.

"На избирательных участках я заметил людей разных возрастов: и молодых, и возрастных. Не было никаких протестов, я доволен увиденным", - отметил американец.

Ричард Уильям Вайц рассказал, что увидел много местных и иностранных наблюдателей из Франции и России. 

Спикер пресс-центра отметил, что в Казахстане к выборам относятся серьезнее, чем в США, пожалуй, это из основных отличий. В США на выборы приходят меньше половины населения. Также в США запрещают наблюдателям находиться внутри избирательных участков, они находятся на улице за его пределами.

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#выборы #выборы президента #наблюдатели
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:21
240
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