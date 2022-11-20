Чем американские выборы отличаются от казахстанских рассказал наблюдатель из США

Фото: Пресс-центр по освещению выборов Президента РК по г. Алматы

Старший научный сотрудник Wikistrat Global Consultancy, член миссии независимых наблюдателей от США Ричард Уильям Вайц, участвуя в пресс-конференции, отметил, что алматинцы, несмотря на погодные условия, старались посетить участки голосования утром, передаёт BaigeNews.kz со сслыкой на пресс-центр по освещению выборов Президента РК по г. Алматы.

До конца дня международный наблюдатель планирует посетить 20 участков, которые расположены в разных участках мегаполиса.

"На избирательных участках я заметил людей разных возрастов: и молодых, и возрастных. Не было никаких протестов, я доволен увиденным", - отметил американец.

Ричард Уильям Вайц рассказал, что увидел много местных и иностранных наблюдателей из Франции и России.

Спикер пресс-центра отметил, что в Казахстане к выборам относятся серьезнее, чем в США, пожалуй, это из основных отличий. В США на выборы приходят меньше половины населения. Также в США запрещают наблюдателям находиться внутри избирательных участков, они находятся на улице за его пределами.