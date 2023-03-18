Человек сгорел в строительном вагончике в Павлодаре

Фото: ДЧС Павлодарской области

Обгоревшее тело обнаружили пожарные в вагончике на стройке в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

Как рассказали в ведомстве, звонок о пожаре по улице Генерала Дюсенова, 304, поступил в четыре часа утра 18 марта.

"Прибывшие на место сотрудники установили что, на частной территории полностью выгорел деревянный строительный вагончик на металлической основе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Во время тушения было обнаружено обгоревшее тело, пол и данные погибшего устанавливаются. Подар удалось локализовать в 04:25 и ликвидировать в 04:38. Принадлежность, причина и ущерба устанавливаются", — сообщили в ДЧС.

В тушении пожара было задействовано две единицы техники и семеро сотрудников личного состава службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области.

Обстоятельство смерти человека в стоительном вагончике, расследует полиция по части 2 статьи 292 УК РК.