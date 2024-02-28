Челлендж ко Дню благодарности запустило министерство культуры и информации

В преддверии Дня благодарности в Казахстане дали старт республиканскому челленджу "Арайлы Атамекенім", передаёт BaigeNews.kz.

Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо поделиться историями в сопровождении песни Ескендира Хасангалиева "Атамекен" и опубликовать их на своих страницах в социальных сетях, используя хештег #АрайлыАтамекенім, #ArailyAtamekenim.

Эстафету можно передать друзьям и подписчикам.

Челлендж продлится до 3 марта.

Некоторые участники в своих постах уже рассказывают о единстве и согласии в обществе, любви к родине и её культурным особенностям, традициям и ценностям, а также выражают слова благодарности стране и гражданам.