Челлендж ко Дню благодарности запустило министерство культуры и информации
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
113Фото: baigenews.kz/Артём Чурсинов
В преддверии Дня благодарности в Казахстане дали старт республиканскому челленджу "Арайлы Атамекенім", передаёт BaigeNews.kz.
Стать участником акции может каждый. Для этого необходимо поделиться историями в сопровождении песни Ескендира Хасангалиева "Атамекен" и опубликовать их на своих страницах в социальных сетях, используя хештег #АрайлыАтамекенім, #ArailyAtamekenim.
Эстафету можно передать друзьям и подписчикам.
Челлендж продлится до 3 марта.
Некоторые участники в своих постах уже рассказывают о единстве и согласии в обществе, любви к родине и её культурным особенностям, традициям и ценностям, а также выражают слова благодарности стране и гражданам.
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