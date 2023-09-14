Челах ежегодно пишет заявления о пересмотрении дела

Осужденный за массовое убийство Владислав Челах каждый год пишет заявления в Генеральную прокуратуру, однако новых сведений в них нет. Об этом в кулуарах Сената Парламента рассказал главный военный прокурор РК Дастан Секенов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По делу Челаха приговор вступил в силу в 2012 году. Его дело рассматривали в апелляции, в Верховном суде в результате не пересматривали. Каких-либо новых доводов им приведено не было. От него ежегодно поступают заявления, и мы рассматриваем их. Что-то новое по делу не раскрывается", - сказал он.

На вопрос журналистов о том, верит ли он сам в то, что Челах мог убить стольких человек в одиночку, военный прокурор ответил так:

"Я, как представитель госоргана и как человек, склонен придерживаться мнения, что если приговор вступил в законную силу после многократных обжалований и каких-то новых доводов не привелось, значит так оно и есть. Я сам участвовал в процессе, он проходил открыто, все уголовные процессуальные нормы соблюдены. И у меня нет оснований полагать о других обстоятельствах".

В декабре прошлого года, спустя 10 лет после объявления приговора, в Генеральную прокуратуру поступило заявление от Владислава Челаха. Также он обращался к Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с просьбой возобновить следственный процесс и пообещав "пролить свет на всю картину произошедшей трагедии". Однако, по информации уполномоченных органов, никаких новых свкедений заключенный не озвучил.

Напомним, трагедия на пограничном посту Арканкерген произошла 30 мая 2012 года, где в летнее время несут службу 15 пограничников. Пост перестал выходить на связь, после чего, для выяснения обстоятельств, туда направили пограничный наряд с другой заставы. Прибывшие военослужащие обнаружили сожженое здание казармы, а внутри находились тела 14 пограничников. Чуть позже, в расположенном неподалеку охотничьем домике нашли тело егеря. Предварительное следствие показало, что на тот момент, среди погибших отсутствовал ещё один военослужащий заставы - рядовой Владислав Челах. Его обнаружили живым через несколько дней поиска. По результатам расследования 19-летнего пограничника обвинили в массовом убийстве и приговорили к пожизненному лишению свободы.