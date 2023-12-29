Часть жителей Семея осталась без тепла

Жители Семея жалуются на четвёртое отключение тепла за месяц, передаёт BaigeNews.kz.

В Семее ГКП "Теплокоммунэнерго" сообщило, что 29 декабря приостановят подачу тепла потребителям.

"В связи с запланированным ремонтными работами 29 декабря 2023 года временно будет приостановлена подача тепловой энергии потребителям от теплового источника МЭН. Ориентировочное время проведения работ с 09:00 до 17:00 часов. Приносим свои извинения за предоставленные неудобства!", - сообщила компания.

В комментариях жители Семея просят уточнить, в каких именно домах не будет тепла, но сотрудники компании оставили эти вопросы без ответа.

На сайте предприятия отмечено, что "МЭН" - это одна из крупных котельных в правобережной части города.

"Зачем ваши извинения, перерасчет сделайте", "За месяц уже четвёртое отключение. Как может быть ремонт запланирован в декабре? А где летом были?", - пишут потребители в комментариях к объявлению компании в соцсети.

В паблике My semey в Instagram, где семейчане также обсуждают новость, одна из подписчиц сообщила, что в их доме в районе Силикатного нет тепла.

Другая жительница написала:

"Титова, 151 - всю ночь батареи шевелились от давления, стучали, будто взорвутся. Звонила - везде сказали, все прекрасно. Такое может быть только при аварии в теплотрассе".

Жители оставляют комментарии: "Зимой плановые ремонты? Где это было видано", "Плановый ремонт летом, а зимой - это экстренный ремонт", "Лето красное пропели, а теперь опять мёрзнут люди".

"Просто в морозы, скорее всего случилась, авария, и чтобы не останавливать тепло и не разморозить дом, запланировали эти работы на тёплую погоду", - поделился предположением один из комментаторов.

Также горожане требуют сделать перерасчёт за непредоставленные услуги: