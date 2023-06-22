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Часть территорий Иле-Алатауского нацпарка присоединят к Алматы
Эко-активисты Алматы бьют тревогу: акимат запускает проект присоединения к городу 20 тысяч гектаров территории Иле-Алатауского Нацпарка. Аким Ерболат Досаев подтвердил информацию и уточнил, что это делается для развития туристических зон региона, передает BaigeNews.kz.
"Как вам аппетиты градоначальника Алматы? 20 тысяч гектаров территорий Иле-Алатауского Нацпарка. Отвоевали урочище Кок-Жайляу, это тысяча гектаров. Сейчас акимат Алматы активно, но кулуарно, без обсуждения с широкой общественностью, в обход маслихата, общественного совета продвигает этот проект", - написала на своей странице в Facebook эко-активист Ажар Джандосова.
По ее мнению, включение парковой территории в состав города означает понижение их статуса, и это приведёт к массовому строительству дорог, домов и ресторанов.
"Толпы людей ринутся в горы, чтобы посидеть в ресторанах, ночевать в глэмпингах, и этим департамент туризма поднимет показатели развития экотуризма в Алматы. А значит, ещё больше строить и ещё больше загонять людей на эти локации. О какой рекреационной нагрузке тут можно говорить? А ведь именно природные территории вокруг Алматы больше всего нуждаются в поддержке и бережном отношении. Ведь от них очень многое зависит в городе", - заявила эко-активист.
Аким Алматы Ерболат Досаев пояснил, что проект присоединения необходим для обустройства территории, а также это решит проблемы с пожарной безопасностью.
"Юридически, эти территории находятся в ведении города, но управляются самим Иле-Алатауским нацпарком. Мы постоянно видим, что там проблемы с горой мусора, отсутствие пожарной безопасности и т.д. Согласно закону об особо охраняемых территориях, национальные парки и региональные парки имеют одинаковый статус. В соответствии с изменениями, которые провели в Экологический Кодекс, появилась возможность передать эти земли городу. Вместо финансирования из республиканского бюджета, проблемы будут решаться из средств местного бюджета. 80 процентов туристов, посещающих предгорье - жители города. Мы крайне заинтересованы в выстаривании нормальной туристической инфрастурктуры для того, чтобы мы могли вложить деньги в пожарную безопасность", - пояснил Досаев.
Он отметил, что по завершению проекта пройдут общественные слушаяния, и будет принято окончательное решение.
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