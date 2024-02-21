Часть школьников в Астане останется дома 22 февраля
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
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Значительную часть школьников вновь оставили на дистанционном обучении в Астане из-за ожидающегося ухудшения погоды 22 февраля, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ухудшением погодных условий 22 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.
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