  • 21 Февраля, 21:49
  • BAIGENEWS

Часть школьников в Астане останется дома 22 февраля

Сегодня, 20:31
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 20:31
Сегодня, 20:31
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Фото: pxhere.com

Значительную часть школьников вновь оставили на дистанционном обучении в Астане из-за ожидающегося ухудшения погоды 22 февраля, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 22 февраля учащиеся 0-9 классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - сообщили в Управлении образования столицы.

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