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Сегодня, 22:51
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178Фото: МЧС РК
Часть эвакуированных жителей вернулась домой в области Абай
Жители села Булак, эвакуированные из-за лесного пожара в области Абай, вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz.
Люди покинули жильё из-за риска распространения фронта пожара. Сейчас ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, сообщили в акимате.
Принято решение о возврате жителей в свои дома.
Всего из села Булак были эвакуированы 117 человек, из них 50 детей.
Ранее в оперативном штабе сообщили о том, что пожар удалось локализовать.
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