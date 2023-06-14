Часть эвакуированных жителей вернулась домой в области Абай

Фото: МЧС РК

Жители села Булак, эвакуированные из-за лесного пожара в области Абай, вернулись в свои дома, передаёт BaigeNews.kz.

Люди покинули жильё из-за риска распространения фронта пожара. Сейчас ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, сообщили в акимате.

Принято решение о возврате жителей в свои дома.

Всего из села Булак были эвакуированы 117 человек, из них 50 детей.

Ранее в оперативном штабе сообщили о том, что пожар удалось локализовать.