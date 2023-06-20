Cериал о жизни моряков сняли в Казахстане

Фото: astanatv.kz

В эфире телеканала "Астана" в ближайшее время выйдет сериал о морском флоте Казахстана "По синим волнам", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на astanatv.kz.

Съёмки проходят в Алматы и Актау как на суше, так и на воде. В основе сюжета — история четырёх молодых людей, которых объединяет Казахстанская морская академия. Телезритель узнает об особенностях учебного процесса в морской академии. Присутствует в ленте и любовная линия. Картина состоит из 15 серий.

"Любителям мелодрамы, я думаю, очень запомнится то, как себя чувствуют наши герои. А любителям экшена будет предоставлена погоня на Каспий. А для любителей драмы будут ещё сцены. То есть в этом сериале очень много жанров, которые смешались и друг другу не мешают", — говорит актёр Марат Амираев.

В сериале снимается казахстанская актриса Линда Нигматулина.

"Каждый может увидеть здесь свою историю, своего соседа, своей подруги, историю женщины из любимого сериала. Всё, что угодно. Такая житейская история. Это трагедия одной большой семьи. Но, я думаю, именно этим и будет интересно. Сопереживать, где-то ненавидеть героев. Где-то говорить: нет, не так надо было сделать, — отметила актриса.