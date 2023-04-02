Call-центр по вопросам статистики запустили в Казахстане

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В Бюро национальной статистики начал работу контакт-центр, в который можно дозвониться через единый номер 1446, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Звонок бесплатный с городских и мобильных телефонов.



Операторы контакт-центра консультируют и принимают обращения по широкому кругу вопросов, касающихся деятельности бюро. В частности, можно обратиться с вопросами по поиску информации и навигации по сайту бюро, по заполнению статистических форм и методологии, получить техническую поддержку при сдаче статистической отчетности.

"Это не просто ещё один канал для приёма обращений, но и полностью перестроенный процесс работы по типу Единой точки контакта, когда все обращения, в том числе консультации, регистрируются в единой системе учёта и ставятся на контроль для отработки разными экспертными группами для предоставления полного и исчерпывающего ответа заявителю. Наша цель — максимально снизить оффлайн взаимодействие респондентов с сотрудниками бюро. Для этой цели мы также ведём работы по цифровизации наших сервисов", – говорит заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Жаннат Дубирова.



Время работы контакт-центра - с 9:00 до 18:30 по будням.