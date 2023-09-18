Бывший выпускник ЕНУ передал вузу 10,5 млн тенге

Казахстанский предприниматель внёс 10,5 миллиона тенге в ENU Endowment Fund - фонд, основанный выпускниками Евразийского национального университета для поддержки талантливых и нуждающихся студентов, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на сайте вуза, предприниматель Бакытжан Акан в стенах ЕНУ получил образование по направлению "Строительство", основал компанию Akan Building.

"В этом году исполняется 20 лет с тех пор, как я поступил в ЕНУ на специальность "Строительство". Студенческую жизнь я провёл насыщенно в стенах общежития. Учился на гранте. ENU Endowment Fund помогает нуждающимся студентам, это – благотворительность. Если завтра люди, получившие в своё время помощь, станут успешными и будут вносить вклад в развитие страны, это и будет для нас лучшей наградой. Призываю всех выпускников помогать своему родному вузу", - сказал Бакытжан Акан.

Имя предпринимателя разместили на Древе славы, посвящённом вкладу выпускников и меценатов в развитие университета.

ENU Endowment Fund основан в апреле 2022 года. Целевой капитал фонда остаётся неприкосновенным и имеет накопительный характер. Финансирование проектов планируется только за счёт инвестиционного дохода.