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press.kz Сегодня, 17:05
167
Сегодня, 17:05
167
Фото: press.kz

Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты

Экс-заместитель министра здравоохранения Олжас Абишев сообщил, что не может купить продукты, так как суд выставил ему счет в 20 миллионов тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом он написал в Facebook.

По словам Абишева, такое решение вынес судья Ибрагим Алькенов. 

"Я позвонил судебному исполнителю и сказал что эта карта моя зарплатная карта, и единственный источник дохода в моей семье. На что получил ответ, что это поручение судьи Ибрагима Алькенова. Вот такие вот у нас судьи. Теперь даже продуктов домой купить невозможно. Ничего невозможно. Хорошо хоть соседи у меня очень отзывчивые, пригласили меня и мою супругу на ифтар во время священного месяца Рамадан", - сообщил экс-замминистра здравоохранения. 

Напомним, в октябре 2022 года Олжаса Абишева и бывшего шефа - экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова - осудили к ограничению свободы. Первого к четырем годам, второго - к пяти. 

Обоих суд признал виновными в злоупотреблении должностными полномочиями в процессе цифровизации системы здравоохранения. Абишева и Биртанова пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.

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Сегодня, 17:05
167
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