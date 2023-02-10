Апелляционный суд оставил без изменения приговор экс-министру здравоохранения Биртанову

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В городском суде Астаны была рассмотрена апелляционная жалоба в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова и его бывшего заместителя Олжаса Абишева, передаёт BaigeNews.kz.

В октябре 2022 года суд вынес приговор – Биртанову дали пять лет ограничения свободы. Абишеву – ограничение свободы сроком на четыре года.

Апелляционный суд оставил без изменения приговор.

"Руководствуясь п.1 ч.1 ст. 431, ст. 443, 444 Уголовно-процессуального кодекса РК судебная коллегия постановила: приговор районного суда №2 Сарыаркинского района города Астаны от 28 октября 2022 года в отношении Елжана Биртанова, Олжаса Абишева оставить без изменения. Апелляционные жалобы защитников и осужденных – без удовлетворения. Постановление вступает в законную сиу с момента оглашения", - сказал председательствующий апелляционной коллегии.

Таким образом, экс-глава Минздрава признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями в процессе цифровизации системы здравоохранения.

Елжана Биртанова и Олжаса Абишева также пожизненно лишили права занимать должности на госслужбе.