Бывший вице-министр сельского хозяйства РК получил новую должность

По согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Тамабек Абулхаир Галымович назначен заместителем акима Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат области.

Абулхаир Тамабек родился в 1994 году в Таласском районе Жамбылской области.

В 2015 году окончил Университет Международного Бизнеса, Высшую школу бизнеса Национального университета Луис Республики Польша по специальности "менеджмент", в 2019 году – Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности "государственное и местное управление".

Трудовую деятельность начал в частном секторе в 2011 году.

В 2015-2017 гг. занимал должность эксперта управления статистики услуг и энергетики Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в 2017-2018 гг. – эксперта службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с 2018 по 2019 годы – руководителя службы управления персоналом и документооборота Комитета по государственным материальным резервам Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с 2019 по 2020 годы – главного эксперта управления кадровой работы департамента управления человеческими ресурсами Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, с 2020 по 2022 годы – руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель акимата Жамбылской области – главного государственного инспектора. В 2022 году назначен на должность руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Жамбылской области Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан – главного государственного инспектора по использованию и охране земель.

С апреля 2022 года занимал должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.