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Instagram Вчера, 17:26
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Вчера, 17:26
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Фото: Instagram

Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе

Режиссер Куаныш Бейсеков связал себя узами брака с актрисой Газиза-Таншолпан Тлеубай, передает BaigeNews.kz. Об этом он сообщил в своем Instagram. 

27-летний Куаныш Бейсеков – один из авторов популярного YouTube-шоу "Ирина Кайратовна". Он же выступал режиссером клипов одноименной музыкальной группы. Однако недавно покинул проект. 

Газиза-Таншолпан Тлеубай известна казахстанцам по роли в фильме "Казахское ханство. Алмазный меч". В картине девушка сыграла жену Бурундук-хана. Актрисе 26 лет, она воспитывает сына от первого брака.

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Вчера, 17:26
633
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