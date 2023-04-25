Бывший режиссёр "Ирины Кайратовны" женился на актрисе

Фото: Instagram

Режиссер Куаныш Бейсеков связал себя узами брака с актрисой Газиза-Таншолпан Тлеубай, передает BaigeNews.kz. Об этом он сообщил в своем Instagram.

27-летний Куаныш Бейсеков – один из авторов популярного YouTube-шоу "Ирина Кайратовна". Он же выступал режиссером клипов одноименной музыкальной группы. Однако недавно покинул проект.

Газиза-Таншолпан Тлеубай известна казахстанцам по роли в фильме "Казахское ханство. Алмазный меч". В картине девушка сыграла жену Бурундук-хана. Актрисе 26 лет, она воспитывает сына от первого брака.