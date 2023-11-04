  • 5 Ноября, 01:08
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Бывший президент Гвинеи сбежал из тюрьмы после вооружённого нападения

Вчера, 20:55
АВТОР
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aa.com.tr Вчера, 20:55
Вчера, 20:55
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Фото: aa.com.tr

Экс-президент Гвинеи Мусса Дадис Камара сбежал из тюрьмы, расположенной в городе Конакри. Об этом сообщил министр юстиции Гвинеи Чарльз Райт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Аnadolu.

По его словам, тюрьма, где содержался бывший президент, подверглась нападению вооруженных лиц в утренние часы. 

"Экс-президенту Гвинеи удалось сбежать из тюрьмы вместе с другими заключенными", — сказал он.

Отмечается, что все въезды и выезды, ведущие к тюрьме в Конакри, были оцеплены.

Камара пришел к власти в Гвинее в результате военного переворота в 2008 году. Он был арестован в сентябре 2022 года по обвинению в планировании массовой расправы на стадионе. В сентябре 2009-го на стадионе в Конакри были убиты 157 человек, которые участвовали в антиправительственной демонстрации.​​​​

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