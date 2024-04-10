Бывшие заключенные работали охранниками в школах области Жетысу

В учреждениях образования области Жетысу прокурорами выявлено более 300 нарушений санитарно-эпидемиологических норм и пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В 17 школах были обнаружены случаи свободного доступа учеников к запрещенным интернет-контентам.

К примеру, один из них был ранее приговорен к 11 годам лишения свободы за хранение наркотических средств в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

"Вопреки требованиям трудового законодательства, в школах области трудились три охранника, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за умышленные преступления.

Кроме того, начато досудебное расследование по факту хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования в Кербулакском районе.

"По всем выявленным нарушениям внесено 40 актов надзора об устранении нарушений, 135 лиц привлечены к административной ответственности, дисциплинарной 41 лицо.

Территории двух школ в Сарканском районе и городе Талдыкоргане оказались не полностью огорожены, что позволяло посторонним лицам легко проникать на их территорию.

В 60 школах большинство камер видеонаблюдения не функционировали, и лишь 170 из них были подключены к центральным оперативным управлениям полиции", - добавили в прокуратуре.