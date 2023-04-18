Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре

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В Павлодаре вынесли приговор экс-начальнику колонии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Будучи начальником учреждения уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности Павлодара, в январе прошлого года подсудимый получил от осуждённого взятку – офисное кресло. Через месяц за общее покровительство он вымогал взятку у других осуждённых – три миллиона тенге, сообщили в суде №2 Павлодара.

Свою вину экс-начальник колонии в суде признал и просил строго не наказывать. Учитывая в том числе наличие на иждивении четырёх малолетних детей, ему назначили три года и шесть месяцев лишения свободы. Его также пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил.