  • 22 Февраля, 10:02
  • BAIGENEWS

Бывшего директора госпредприятия осудили за хищения в Жетысу

Сегодня, 09:46
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 09:46
Сегодня, 09:46
46
Фото: baigenews.kz

Суд приговорил бывшего директора ГКП на ПХВ "Алакольжылу" к семи годам шести месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств в размере более 100 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщили  в надзорном органе, эти 100 миллионов тенге были выделены приобретение твердого угля, но бывший директор госпредприятия вывел средства через аффилированую компанию.

"Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.

Самое читаемое

Наверх