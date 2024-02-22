Бывшего директора госпредприятия осудили за хищения в Жетысу
Сегодня, 09:46
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Сегодня, 09:46Сегодня, 09:46
46Фото: baigenews.kz
Суд приговорил бывшего директора ГКП на ПХВ "Алакольжылу" к семи годам шести месяцам лишения свободы за хищение бюджетных средств в размере более 100 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
Как сообщили в надзорном органе, эти 100 миллионов тенге были выделены приобретение твердого угля, но бывший директор госпредприятия вывел средства через аффилированую компанию.
"Данный факт выявлен и расследован спецпрокурорами. Приговор не вступил в законную силу", - отметили в прокуратуре.
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