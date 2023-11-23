Бьют и укладывают спать на полу: родители устроили скандал в детсаду Актобе

В центре скандала оказался частный детский сад в Актобе. Родители утверждают, что детей там бьют и укладывают спать на полу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Видео во время тихого часа сделала одна из мам. На кадрах показано, что двухлетние дети спят на полу в холле в футболках и подгузниках, а кругом разбросаны вещи. В одном из шкафов актюбинка обнаружила лекарства, которые облепили насекомые.

Незапланированный визит в детсад родители устроили неспроста. За несколько дней до этого многие стали жаловаться, что обнаружили у малышей синяки и ссадины.

"15-го числа дочка вернулась домой с ссадиной и синяком на спине. Ее избили. Я в этом уверена. У меня есть доказательства, есть подтверждение. И ещё мою дочку заперли на кухне и пять часов там держали. Оказывается, они периодически так запирали детей по двое, по трое. Потому что после этого случая мне пишут родители, которые уже забрали своих детей", - рассказала Асель Халидолла.

Родители написали коллективную жалобу в полицию, прокуратуру, отдел образования и санврачам.

В администрации частного сада, который работает по госзаказу, заявили, что всё это козни отдельных мам.

"Это всё провокации, всё клевета. Некоторые родители всё специально подстроили. Больше ничего сказать не могу. Всё через суд", - сказала заведующая детсад Жулдыз Абилханова.

Как на самом деле смотрят за малышами в детсаду, теперь проверят полицейские.

"21 ноября в городской отдел полиции №2 обратились несколько родителей по факту ненадлежащего обращения с детьми воспитателями дошкольного учреждения. По факту начата досудебная проверка по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Республики Казахстан - "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". В рамках расследования уголовного дела будут проверяться все доводы родителей", - заявил замначальника ГОП №2 Управления полиции Актобе Бауыржан Жумашев.

В акимате сообщили, что с завтрашнего дня, вероятно, детский сад лишится госзаказа. Но остановить полностью работу коммерческого учреждения, говорят чиновники, они не могут. Хотят дождаться заключения санврачей.

Родители же, поднявшие шум, требуют лишить лицензии сад и запретить коллективу работать в педагогической сфере.