Бюджетные средства присвоили тренеры спортшколы в Лисаковске

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В детско-юношеской спортивной школе в Лисаковске выявлено хищение бюджетных средств на шесть миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

"На бумаге" подопечные спортивной школы выезжали на соревнования и учебно-тренировочные сборы, а на деле выделенные на поездки деньги присваивались тренерами ДЮСШ.

"Тренеры этой организации фиктивно оформляли финансовые отчёты о поездках детей на соревнования и учебно-тренировочные сборы, присваивая выделяемые на эти цели деньги. Преступная схема была изобличена. Три тренера преданы суду по обвинению в присвоении вверенных средств. Под тяжестью улик они признали вину и полностью возместили причинённый ущерб", - сообщили в областной прокуратуре.

В отношении двоих тренеров судом принято решение о прекращении уголовного дела за примирением.

Третий тренер осуждён к 3,5 годам лишения свободы условно, поскольку по объёму похищенного его действия квалифицированы как тяжкое преступление. Приговор вступил в законную силу.