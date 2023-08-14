"Была под воздействием лекарств": МИД о нападении казахстанки на водителя автобуса в Сеуле

В Министерстве иностранных дел озвучили подробности о 50-летней казахстанке, которая напала с ножом на водителя автобуса в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz.

"На днях мы получили информацию с Сеула, что якобы наша гражданка напала на местного гражданина. Мы выяснили. Она оказывается давно там проживает, занималась там бизнесом, ей выдали этническую визу. Получается она этническая кореянка, давно там проживает с супругом. Но с 2020 года проходила стационарное лечение в специализированной больнице. В момент инцидента, вероятно, она была под воздействием лекарственных препаратов. Она серьезное лечение там проходит", - сообщил представитель МИД Айбек Смадияров на брифинге.

Он добавил, что консул должен посетить казахстанку в ближайшее время, и ситуацию будут держать на контроле.

Ранее сообщалось, что казахстанка 10 августа вышла на дорогу перед движущимся автобусом возле станции метро Синсаёк на Каннам-гу в Сеуле и, после того как тот остановился, попыталась сломать дворники. Когда водитель вышел из автобуса, она накинулась на него с острым предметом, предположительно, ножом, после чего убежала, но была задержана спустя 11 минут.

Прибывшим полицейским женщина сказала, что остановила автобус, потому что её отказался везти таксист. Водитель получил порезы рук, ему оказана необходимая медицинская помощь. Полиция расследует инцидент, а также планировалось провести тест на наличие наркотиков в организме задержанной.