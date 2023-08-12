Казахстанка с ножом напала на водителя автобуса в Сеуле

Полиция задержала гражданку Казахстана в возрасте около 50 лет, которая заблокировала автобус посреди скоростной трассы Кёнбу и набросилась на водителя автобуса, ранив его, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Сообщается, что женщина 10 августа вышла на дорогу перед движущимся автобусом возле станции метро Синсаёк на Каннам-гу в Сеуле и, после того как тот остановился, попыталась сломать дворники. Когда водитель вышел из автобуса, она накинулась на него с острым предметом, предположительно, ножом, после чего убежала, но была задержана спустя 11 минут.

Прибывшим полицейским женщина сказала, что остановила автобус, потому что её отказался везти таксист. Водитель получил порезы рук, ему оказана необходимая медицинская помощь. Полиция расследует инцидент, а также планирует провести тест на наличие наркотиков в организме задержанной.

Тем временем стала известна судьба двоих казахстанцев, которые незаконно перебрались через забор аэропорта Инчхон 26 марта этого года.

Вчера Окружной суд Инчхона приговорил их к 1 году тюрьмы условно с испытательным сроком 2 года и штрафу 3 млн вон (9 млн тенге).

Оба заплатят в Корее штраф и вернутся на родину вместо того, чтобы быть приговоренными к 3 годам тюрьмы. Большое спасибо всем, кто молился. Отдельная благодарность Министерству иностранных дел Казахстана, а также консулам нашей страны в Корее, - сообщил адвокат Мейрман Шекеев.