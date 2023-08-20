"Был свой бизнес и машины в гараже": бездомные Павлодара поделились своими историями

В павлодарском центре ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, находятся 55 человек. Большая часть из них мужчины, но столь малое количество постояльцев, связано лишь со временем года, осенью и зимой наплыв бездомных увеличивается в разы. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал истории, оказавшихся на улице.

Один из подопечных центра 49-летний Эдуард Моклюк. Мужчина, имевший когда-то свой успешный бизнес, за 20 лет запоев лишился всего, в том числе семьи. Сейчас он временно в завязке. При этом павлодарец отмечает, что его история лишь исключение из правил, большинство оказываются здесь временно, чтобы пережить зиму, а после возвращаются на улицы к привычной жизни.

Сейчас мужчина в разводе, у него есть взрослая дочь, сам работает посуточно сторожем за минимальную зарплату в 70 тысяч тенге. До этого полтора года лечился от туберкулеза. Он признается, что излечиться полностью от алкогольной зависимости ему не удается.

"Жизненные обстоятельства у всех приблизительно складываются одинаково. Я имею в виду людей, которые оказались здесь. Основная причина — это алкоголь. Я занимался бизнесом, довольно таки успешным, торговлей. Квартиры у меня были, 5 машин в гараже стояло, 25 человек в подчинении. Имел два магазина, были базы в Павлодаре. Употреблять алкоголь начал после 30 лет. Сначала это было по праздникам, потом без поводов. Выпивал после работы, потом до работы, а после и вместо работы. Вот и вся причина. Если бы были попытки со стороны семьи меня вытянуть, то может все сложилось по-другому. Когда у тебя есть деньги, ты закрываешь глаза на подобные проблемы", - говорит Эдуард.

Эдуард уже не пьет, однако признается, что жизнь не переосмыслил, выпивать не позволяет - здоровье. От алкоголизма, считает мужчина, не помогает ни лечение, ни кодировки. Зависимость это психологическая, и справиться с ней можно только самостоятельно и только имея большое желание и старание.

В центре ресоциализации Павлодара попадают и женщины. Марина Катюхина также страдает алкоголизмом. Не употребляет уже полтора месяца, говорит, были времена, когда не пила 7 лет, но сорвалась из-за жизненных проблем.

"Так получилось, что я осталась без квартиры. Это родственные проблемы. Была замужем, разошлась, с мамой не смогла жить, поэтому ушла. Дети взрослые, уже есть внуки. Они сами снимают квартиру, я с ними созваниваюсь. Потом еще сожительствовала, но муж умер, опять без дома осталась. У детей жила, потом у подруги какое-то время. В деревне пожила. Первый раз я здесь оказалась, мне помогли, я устроилась в трамвайное управление. Потом сломала ногу и так, как у меня прописки не было, больничный не предоставила, не могла общежитие оплачивать, я вот снова здесь оказалась. Уже полгода здесь", - рассказала Марина Катюхина.

Марина говорит, что никогда не была заядлым алкоголиком, выпивала не много, не буянила. Сейчас не пьет, потому, как не хочет остаться на улице. В центре ресоциализации, правила строгие, трезвость и дисциплина - главные требования.

"Все меня здесь устраивает. Ухаживаю за девочками лежачими. Администрация хорошая, понятливая. В дальнейшем намерена работать, хочу в общежитии комнату или квартиру снимать. Я пришла сюда, чтобы восстановиться после перелома ноги. Здесь у нас одна большая семья, помогаем друг другу как можем. Обязанность здесь - помогать. Мы здесь, как дома", - говорит Марина Катюхина.

С документами проблем у женщины нет, говорит, если есть желание изменить свою жизнь в центре обязательно помогут. Но большинству постояльцев это просто не нужно. Таких Марина называет неисправимыми, говорит они ради рюмки готовы жить в подвалах, и на теплотрассах.

По словам руководства центра, помогают они всем, кто оказался без крыши над головой. Сюда попадают не только те, у кого проблемы с алкоголем, но и недавно освобождающиеся из мест заключения, которые выйдя на свободу не нашли постоянного жилья. С просьбой приютить бывших арестантов обращается руководство колонии.

"У нас есть патруль, мы выезжаем по графику, по адресам. Если выявляем без определенного места жительства, предлагаем им помощь. Если они соглашаются, привозим сюда. Сперва они проходят первичный медицинский осмотр, проводится санитарная обработка, смотрим, есть ли педикулез, далее стрижка волос, ногтей. После направляем в поликлинику, они проходят флюорографию, чтобы выявить туберкулез. Если туберкулеза нет, мы его принимаем. С подопечными мы составляем договор. Предмет договора - оказание специальных социальных услуг, а именно проживание, трудоустройство, помощь в восстановлении документов", - перечисляет заместитель директора центра ресоциализации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации города Павлодар Ардак Сыздыков.

После, соцработники ставят подопечного на учет в центр занятости, для дальнейшего трудоустройства. Помимо этого предоставляют ему медицинскую страховку, чтобы можно было пройти обследование у отдельных специалистов. При этом у каждого постояльца центра есть свои обязанности. Если человек покидает учреждение, то он должен отметиться, и вернуться не позже 21.00 часов. В случае неявки подопечного в течение трех дней он должен освободить свою койку. Алкоголь в центре строго запрещен в любом виде. Если трижды будет выявлен перегар, то договор расторгнут.

Центр рассчитан на 220 мест, сейчас занята лишь четвертая часть. Руководство учреждения отмечает, были времена когда мест критически не хватало, однако после ремонта получилось расшириться и теперь проблема решена. Основной наплыв приходится на зиму, особенно в сильные морозы. Однако с потеплением большинство обитателей возвращается на улицы, удерживать их в центре по закону никто не может, поэтому оказывают только помощь.

Фото: Артем Клеван.