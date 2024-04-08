Бурый медвежонок родился в Карагандинском зоопарке

В Карагандинском зоопарке пополнение: у бурых медведей появился детёныш. Новоиспечёнными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша, передаёт BaigeNews.kz.

Это не первый приплод у медведей. Рождённые несколько лет назад детёныши живут сейчас в зоопарке Ташкента.

"О том, что родился детёныш у бурых медведей, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже всё в порядке", - рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Звери переведены на усиленное питание. Сейчас у них просторная клетка, где хватает места для прогулок. Есть навес от солнца.