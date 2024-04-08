  • 8 Апреля, 22:52
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Бурый медвежонок родился в Карагандинском зоопарке

Сегодня, 21:52
АВТОР
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акимат Карагандинской области Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: акимат Карагандинской области

В Карагандинском зоопарке пополнение: у бурых медведей появился детёныш. Новоиспечёнными родителями стали 12-летняя Маша и 13-летний Тимоша, передаёт BaigeNews.kz.

Это не первый приплод у медведей. Рождённые несколько лет назад детёныши живут сейчас в зоопарке Ташкента.

"О том, что родился детёныш у бурых медведей, мы узнали по писку. Первый раз услышали его в январе. Думали, что несколько медвежат. Обычно рождаются двое. Оказалось, что всего один. Медвежонка мама выпустила в вольер на всеобщее обозрение в конце марта. Малыш чувствует себя хорошо, активен и любознателен. С мамой тоже всё в порядке", - рассказала директор зоопарка Гульнара Адамбекова.

Звери переведены на усиленное питание. Сейчас у них просторная клетка, где хватает места для прогулок. Есть навес от солнца.

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