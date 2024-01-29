Бум ввода ТРЦ зафиксирован в Казахстане

Ощутимый рост строительства торгово-развлекательных центров зафиксирован в Казахстане. По итогам 2023 года введены в эксплуатацию ТРЦ общей площадью 174 тысячи квадратных метров. Это почти на 60 процентов больше, чем годом ранее. Показатель оказался на максимуме за девять лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DataHUB.

Аналитики отмечают, что новые ТРЦ выросли не только в площади, но и в количестве. Уровень 2023 года – 28 единиц. Тогда как годом ранее было 19.

Средняя площадь подобного торгового объекта за год увеличилась на 0,5 тысячи квадратов - до 6,2 тысячи квадратных метров.

Ввод ТРЦ затронул сразу 13 областей. В Алматы за год возвели два таких здания. Тем не менее город обеспечил почти две трети введённой площади – 105,6 тысячи квадратных метров.

На общем фоне также выделяются Жамбылская и Кызылординская области. Однако не общей площадью новых ТРЦ, а их количеством – 13 единиц.

Фактическая стоимость ТРЦ, введённых в 2023 году, составила 44,4 миллиарда тенге. По сравнению с предыдущим годом рост оказался практически трёхкратным (+28,2 миллиарда тенге).