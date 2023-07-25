Будут ли в Казахстане строить АЭС – ответ главы Минэнерго

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев прокомментировал строительство АЭС в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Как вы знаете, сейчас достаточно большое внимание уделяется вопросам развития генерации РК, рассматриваются конкретные проекты по развитию большой энергетики, в частности планируется модернизация Экибастузского энергоузла, строительство большого количества энергообъектов на юге страны. Один из проектов, который находится в поле внимания правительства – строительство атомной станции в Казахстане. Есть соответствующая дорожная карта, в рамках которой на данном этапе планируется проведение общественных слушаний и определение площадки строительства данной станции".

По его словам, решения дальше будут приниматься из результата общественных слушаний и консультаций правительства с привлечением экспертов.

"Тот конкурс, который проводит в настоящее время компания "Казахстанские атомные электрические станции", является действующим. Там есть несколько потенциальных участников. Строительство атомной станции. Мы об этом много раз говорили. Мы расширили круг участников и мы работаем в соответствии с дорожной картой", - сказал Саткалиев в кулуарах правительства.

Комментируя высказывания Нурлана Жакупова, министр отметил, что работа идет в соответствии с принятыми документами.

"Мы работаем в соответствии с дорожной картой. Все решения будут приниматься в соответствии с данным документом".

Ранее глава АО "ФНБ "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов говорил, что Казахстан может отказаться от строительства АЭС.