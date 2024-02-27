Будут ли присоединять к Астане Косшы и Ильинку, ответил Женис Касымбек
Сегодня, 20:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:06Сегодня, 20:06
168Фото: baigenews.kz
До 2035 года присоединение близлежащих населённых пунктов к Астане не планируется, сообщил аким города Женис Касымбек, передает BaigeNews.kz.
"В январе утверждён генеральный план развития города до 2035 года. Могу официальное заявление сделать. В рамках документа присоединение Косшы к Астане не рассматривается в этот период" - сказал аким на брифинге в правительстве.
До 2035 года не предполагается присоединение к столице никаких близлежащих населённых пунктов, подчеркнул градоначальник.
Ранее Женис Касымбек высказался о предложении ограничить въезд в Астану.
Самое читаемое
- За две недели зарабатываю 500 тысяч тенге: казахстанки рассказали о тяжелой работе на плантациях Европы
- Илон Маск опубликовал видео с роботом Optimus, прогуливающимся по лаборатории
- Владельца крупного супермаркета осудили в Таразе
- Мамин, Сапиев и Рыпакова получили должности в НОК РК
- Убийство произошло средь бела дня в Астане