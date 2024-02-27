Будут ли присоединять к Астане Косшы и Ильинку, ответил Женис Касымбек

До 2035 года присоединение близлежащих населённых пунктов к Астане не планируется, сообщил аким города Женис Касымбек, передает BaigeNews.kz.

"В январе утверждён генеральный план развития города до 2035 года. Могу официальное заявление сделать. В рамках документа присоединение Косшы к Астане не рассматривается в этот период" - сказал аким на брифинге в правительстве.

До 2035 года не предполагается присоединение к столице никаких близлежащих населённых пунктов, подчеркнул градоначальник.

Ранее Женис Касымбек высказался о предложении ограничить въезд в Астану.