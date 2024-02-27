Женис Касымбек высказался о предложении ограничить въезд в Астану
Сегодня, 17:22
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Сегодня, 17:22Сегодня, 17:22
144Фото: BaigeNews.kz
Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал предложение депутата столичного маслихата Азамата Айтхожина о том, что нужно установить блокпосты при въезде в город, передаёт BaigeNews.kz.
Айтхожин ранее заявил, что в столицу "заезжает кто попало". Блокпосты, по мнению депутата, позволят снизить преступность и контролировать миграционные потоки.
"Это неправильно. Каждый гражданин имеет право жить там, где ему хочется. Это наша общая столица, никаких ограничений у нас нет", - сказал Касымбек на брифинге в правительстве.
Ранее в правительстве рассказали о том, как будет развиваться астанинская агломерация.
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