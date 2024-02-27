Женис Касымбек высказался о предложении ограничить въезд в Астану

Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал предложение депутата столичного маслихата Азамата Айтхожина о том, что нужно установить блокпосты при въезде в город, передаёт BaigeNews.kz.

Айтхожин ранее заявил, что в столицу "заезжает кто попало". Блокпосты, по мнению депутата, позволят снизить преступность и контролировать миграционные потоки.

"Это неправильно. Каждый гражданин имеет право жить там, где ему хочется. Это наша общая столица, никаких ограничений у нас нет", - сказал Касымбек на брифинге в правительстве.

Ранее в правительстве рассказали о том, как будет развиваться астанинская агломерация.