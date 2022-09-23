Будут ли переиздавать учебники из-за переименования столицы, ответил Аймагамбетов

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Министр просвещения в брифинге в СЦК ответил на вопрос, будут ли переиздавать учебники из-за переименования столицы, сообщает BaigeNews.kz.

"Скажу, что в связи с изменением названия столицы у нас учебники меняться не будут. Думаю, что нет никакой необходимости дополнительно переиздавать учебники только в связи с этим решением. Кстати, большое количество учебников было издано в 2016, 2017, 2018 годы. И дети знают, как у нас называется столица", - ответил министр.

В связи с изменением числа регионов министр дал аналогичный ответ: