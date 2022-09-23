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  • Будут ли переиздавать учебники из-за переименования столицы, ответил Аймагамбетов
Kazinform.kz Вчера, 17:52
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Фото: Kazinform.kz

Будут ли переиздавать учебники из-за переименования столицы, ответил Аймагамбетов

Министр просвещения в брифинге в СЦК ответил на вопрос, будут ли переиздавать учебники из-за переименования столицы, сообщает BaigeNews.kz.

"Скажу, что в связи с изменением названия столицы у нас учебники меняться не будут. Думаю, что нет никакой необходимости дополнительно переиздавать учебники только в связи с этим решением. Кстати, большое количество учебников было издано в 2016, 2017, 2018 годы. И дети знают, как у нас называется столица", - ответил министр.

В связи с изменением числа регионов министр дал аналогичный ответ:

"У нас есть периодичность переиздания учебников. Так называемый цикл переиздания. И по этому циклу, когда они будут издаваться или будут обновляться учебные программы, тогда эти вопросы будут учтены. Но менять или перепечатывать учебники только с целью того, чтобы изменить количество регионов, думаю, что такой необходимости нет. Нет такого вопроса в повестке", - резюмировал министр.

 

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#учебники #переименование столицы #Асхат Аймагамбетов
Жадра Жулмухаметова Журналист
Вчера, 17:52
275
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