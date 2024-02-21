Будут ли кастрировать педофилов в Казахстане, рассказали в МВД

Вице-министр внутренних дел Игорь Лепёха на заседании Мажилиса ответил на вопрос депутата о применении химической кастрации по отношению к педофилам, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Если будет пожизненное лишение свободы, есть ли смысл прибегать к химической кастрации. Это первое сомнение. Второе - действительно у нас есть конвенция о пытках. Это, наверное, больше вопрос не к МВД, а к Минюсту и Генпрокуратуре. По моему субъективному мнению, это будет подпадать как раз под категорию пытки. Третий вопрос – чисто медицинский, на который больше ответит Министерство здравоохранения, кто будет эту меру осуществлять, как эта мера будет осуществляться", - сказал Игорь Лепёха.

Вице-министр добавил, что в целом за правительство он ответить не может, но если депутаты предложат такую поправку, то МВД вместе с заинтересованными органами приступит к её обсуждению.