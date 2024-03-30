"Будто входите в ту эпоху": чем удивляет уникальный и единственный в мире музей Павла Васильева

Поэт Павел Васильев, будучи еще совсем ребёнком, прожил в Павлодаре всего семь лет, но именно здесь оставил неизгладимый след в истории. Впрочем и сам город повлиял сильно на творчество писателя. Уникальный дом-музей Павла Васильева находится именно здесь и работники отмечают, что это, по сути, единственное постоянное местожительства поэта за всю жизнь, передает BaigeNews.kz.

Дом, находящийся практически на берегу Иртыша в старой части Павлодара, стоит в окружении коттеджей и сразу бросается в глаза. Отличается от других строений, конечно, сильно особой атмосферой старины. Деревянный сруб, штакетник у полисадника. При этом, строение не старинное, а воссозданное по снимкам и воспоминаниям.

"До организации музея Павла Васильева в этом доме жила семья Алексеевых. Был учитель Алексеев, он учил, кстати, Каныша Сатпаева. Это один из старейших учителей Павлодара. Потом жили его дети, они и сейчас живут у нас в городе. Но вообще изначально дом принадлежал дедушке Павла Васильева по матери. Он купил этот домик, когда приехал в конце 19 века в Павлодар из Пензенского уезда для того, чтобы разбогатеть, для того, чтобы завести торговлю. За 500 рублей купил дом. Год был такой довольно засушливый, завел лавочку товаров, стал торговать. Он мечтал стать купцом, но пожар 1901 года разрушил всего его планы. Сгорела лавка, дом уцелел и вот он после этого свою торговлю поправить не смог", — говорит руководитель дома-музея Павла Васильева Закия Мерц.

Мама Павла Васильева выросла именно в этом доме. Ее отец мечтал выдать замуж за сына какого-нибудь богатого купца, но любовь оказалась сильнее. Глафира Матвеевна связала себя узами с Николаем Васильевым из обычной семьи. Папа поэта впоследствии стал учителем и вместе с супругой и детьми много ездил по Казахстану, поскольку его направляли в разные школы. Период с 1920 по 1926 годы семья провела в Павлодаре и именно здесь сам Павел Васильев взрослел.

Павел Васильев, когда окончил школу, уехал поступать в университет на Дальний Восток и далее по жизни были лишь временные, съемные пристанища. Нигде более писатель за свою 27-летнюю жизнь не задерживался надолго.

У музея несколько этапов становления. Постановление об организации подписали в начале 1990-ого и почти год велась подготовительная работа. В конце года дом открыли, однако, не надолго. Было принято решение о реконструкции, но проще было снести и построить новое здание. В итоге из чалдайского леса воссоздали старое строение и в 1994 году вновь презентовали музей. Еще сложнее было собрать экспонаты.

"Личных вещей никаких нет, потому что дом был продан после того, как семья уехала. Павел уехал из Павлодара в 1926 году, родители в 1927 году. Здесь остался дедушка, он умер в годы войны и дом он завещал своей второй жене. Она его потом продала. Дом был большой и длинный, все-таки жила семья из 10 человек. Вот дом разделили на два и продали. Поэтому никаких личных вещей не осталось. Родители уехали в Омск и забрали все с собой. У нас есть акт купли-продажи, это подлинный документ. У нас есть прижизненные издания Павла Васильева с автографами. Есть шкатулка, которая принадлежала его матери, есть весы того времени и нож из слоновой кости, которым пользовался Павел Васильев, резал бумагу. Фотографии есть маленького Павла, сделанные Дмитрием Багаев. Интерьер был воссоздан по воспоминаниям его брата, современников. Мы просто постарались представить, как могло было быть в типичном доме мещанина того периода", — говорит Закия Мерц.

В доме нет новых вещей. Вся мебель, утварь подлинная, которую либо купили, либо приняли в дар. К примеру, диван, столик, шкаф и кресло, в котором по легенде сидел и писал первые стихи Павел Васильев, привезли из Москвы. Работники музея отмечают, самое главное здесь – атмосфера.

"Когда вы приходите в краеведческий музей, то вы заходите в музей. Вы видите экспонаты, которые лежат за какими-то перегородками, в каких-то стеклянных колпаках, т. е. это музей. Руками не трогать, не подходить. А когда вы приходите в дом-музей, вы приходите в дом. Вы сразу же будто входите в ту эпоху, в то время. Никакой интернет, виртуальная экскурсия не смогут передать вот эту атмосферу", — рассказывает руководитель дома-музея Павла Васильева.

Музей не филиал какого-либо, а самостоятельный. Работает здесь 13 человек, хотя сами сотрудники называют это своим домом. Охраняют, ухаживают, летом высаживают цветы, следят, как и любой владелец частного дом, за состоянием крыши, стен и всегда рады встречать гостей. Любой посетитель, даже один человек, случайно заглянувший к ним, сможет окунуться в атмосферу творческого быта поэта Павла Васильева. Каждому расскажут и покажут.

"Приезжают гости из России, из других стран, кто знает Павла Васильева, но в основном мы работаем с нашими школьниками. У нас проходят экскурсии. Домик очень маленький и 15 человек это максимум. Если больше, то работать уже сложно и воспринимать информацию очень сложно. Поэтому мы делаем выездные мероприятия. И не только чисто Павел Васильев. Дело в том, что когда изучаешь поэта, писателя, то обязательно его изучаешь в разрезе времени. Потому что понять, почему поэт сделал так, написал так, без его друзей, окружения, времени, в котором он живет, вообще не возможно. Поэтому у нас большой фонд советских писателей, в том числе казахстанских. Мы пытаемся воссоздать настроение того времени", — добавила Закия Мерц.

Павел Васильев, к слову, закончил свою жизнь очень рано. Его расстреляли в 1937 году, обвинив к причастности к террористам, которые якобы готовили нападение на Иосифа Сталина. Реабилитировали имя поэта лишь спустя 19 лет, а спустя год посмертно восстановили членство в союзе писателей.

2024 году, к слову, юбилейный. В декабре будут отмечать 115-летие со дня рождения Павла Васильева, но в течении всего года намерены проводить различные выставки, конференции, в том числе выездные, посвященные творчеству поэта.

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