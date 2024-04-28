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Бублик вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде

Сегодня, 08:49
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ФТК Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Фото: ФТК

Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на "тысячнике" в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Бублик встречался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (29 АТР) Соперник 18-й ракетки мира в первом сете оказался сильнее - 6:1. Второй и третий сет остался за Бубликом - 6:2, 6:2.

За выход в 1/8 финала казахстанец поборется либо с Томашем Махачем  либо с Беном Шелтоном.

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