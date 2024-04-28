Бублик вышел в третий круг "Мастерса" в Мадриде
Сегодня, 08:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:49Сегодня, 08:49
94Фото: ФТК
Казахстанский теннисист Александр Бублик успешно стартовал на "тысячнике" в Мадриде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.
Бублик встречался с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной (29 АТР) Соперник 18-й ракетки мира в первом сете оказался сильнее - 6:1. Второй и третий сет остался за Бубликом - 6:2, 6:2.
За выход в 1/8 финала казахстанец поборется либо с Томашем Махачем либо с Беном Шелтоном.