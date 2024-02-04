Бублик во Франции выиграл свой четвёртый титул АТР в карьере

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик стал победителем турнира серии ATP 250 во французком Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В финале казахстанец занимающий 27-е место в рейтинге ATP одержал волевую победу над хорватом Борна Чоричем со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Матч продолжался 2 часа и 18 минут. В ходе встречи Александр сделал 19 эйсов и реализовал четыре брейк-поинта из девяти.



Это четвёртый титул в карьере 26-летнего Александра Бублика. Отметим, что в Монпелье казахстанец побеждает уже во второй раз: впервые он выиграл этот турнир в 2022 году, в финале обыграв немца Александра Зверева.