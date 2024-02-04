Бублик совершил камбэк и вышел в финал турнира в Монпелье

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (27-й номер АТР) сыграл полуфинальный матч одиночного разряда турнира в помещении во французском Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бублик встретился на корте с канадским теннисистом Феликсом Оже-Альяссимом и одержал победу в трех сетах с общим счетом 4:6, 6:4, 6:4. Игра продлилась два часа и 38 минут.

Во время игры Александр исполнил 13 подач навылет и четыре совершил двойные ошибки. Также казахстанский спортсмен выиграл шесть очков и три гейма подряд.

Отметим, что в четвертьфинале турнира Бублик обыграл другого казахстанца — Александра Шевченко.