Александр Бублик вышел в полуфинал турнира АТР 250

Казахстанские теннисисты Александр Бублик (АТР 27) и Александр Шевченко (АТР 59) выдали зрелищный матч в четвертьфинале турнира ATP 250 в Монпелье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Федерацию тенниса РК.

Победу в казахстанском дерби одержала первая ракетка страны. Бублик проиграл первый сет со счётом 4:6, но затем выиграл два последующих - 6:3, 6:4. Матч длился чуть более двух часов. Бублик выполнил 15 эйсов и реализовал четыре брейка из девяти.

В полуфинале Бублику предстоит сыграть с победителем матча между Гарольд Майо (Франция) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).